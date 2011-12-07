Александр Малькевич: Креативные наработки блогеров будем использовать и в федеральной избирательной кампании

— Блогеры снимают в Татарстане серию социальных роликов об избирательной кампании. Это интересно, информативно, полезно. Они отлично знают свою аудиторию и рассказывают о том, как организованы выборы, как происходит избирательный процесс, живым языком, который понятен их подписчикам. Они наглядно показывают, что происходят на избирательных участках, это тоже очень важно, — рассказал Александр Малькевич. — Фото, видео, прямые включения с участков складываются в мини-сериалы или реалити-шоу о выборах, и каждый в этом сериале может попробовать себя в разных ролях, в том числе и в роли избирателя, наблюдателя. Скоро стартует федеральная избирательная кампания, и будет очень правильно, если и там мы будем использовать креативные наработки блогеров для всестороннего освещения хода избирательной кампании и процесса голосования.

Подробности читайте в одном из ближайших выпусков «Казанских ведомостей».