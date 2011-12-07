Избирательное право в Татарстане реализуется в полной мере

В республике продолжается единый день голосования. Отдать свой голос могут все граждане, включая тех, кто на текущий момент находится на лечении в медучреждениях или содержится в следственных изоляторах, сообщила в ходе пресс-конференции уполномоченный по правам человека в РТ Сария Сабурская.

Так, на закрытых избирательных участках в татарстанских СИЗО свой голос отдали 100% граждан. Также проголосовать могли пациенты Казанской психиатрической больницы и Республиканской клинической психиатрической больнице, обладающие избирательным правом.

В общей сложности в татарстанских больницах было организовано 32 специальных избирательных участков для пациентов, на 11 часов 13 сентября явка там составила 81%.

Сария Сабурская также отметила, что проведение голосования в течение трех дней позволило проголосовать сотрудникам спецорганизаций, работающих по суточному графику.