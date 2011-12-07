Концерт, приуроченный к единому дню голосования, в самом разгаре

В 16 часов начался торжественный концерт, посвященный единому дню голосования. Празднование проходит рядом со стадионом «АК Барс Арена».

На площади перед спортивным объектом еще есть свободное место, однако гости продолжают прибывать. Приходят люди разных возрастов. Гуляют семьями, дружескими компаниями и поодиночке.

Атмосфера праздничная, артистов приветствуют очень тепло. На запястьях некоторых зрителей видны браслеты с надписью «Я проголосовал!/Мин тавыш бирдем!».