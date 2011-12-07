Стартовал единый день голосования

В республике проходят выборы Президента РТ, депутатов местных органов власти, а также дополнительные выборы в Госдуму РФ и Госсовет РТ. Подробностями происходящего поделился председатель ЦИК РТ Андрей Кондратьев.

«Начался главный день голосования. Все участки открыты, обстановка спокойная», — прокомментировал он.

В общей сложности в Татарстане работает 2807 избирательных участков. 11 и 12 сентября проходило досрочное голосование. В эти дни была возможность проголосовать на мобильных участках, сегодня же отдать свой голос можно на дому или на стационарных избирательных участках. На утро 13 сентября уже успело проголосовать 52% татарстанцев.