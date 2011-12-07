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Зиля Валеева: Блогеры помогают делать выборы открытыми и прозрачными

Более 100 блогеров работают на избирательных участках в Татарстане. Они в режиме онлайн знакомят своих подписчиков с тем, как проходят выборы Президента Республики Татарстан и депутатов Казгордумы.

- Блогеры - люди с активной жизненной позицией. Когда они пришли на избирательные участки в первый раз, то волновались, потому что ощутили большую ответственность перед своими подписчиками за каждое свое слово. По предварительным данным, за ходом выборов в нашей республике наблюдают примерно 100 блогеров. Их аудитория составляет примерно 2,5 млн человек. Ответственность, действительно, огромная, - отметила на встрече с блогерами председатель Общественной палаты РТ Зиля Валеева. - Избирательная кампания - это в основном лозунги, но блогеры рассказывают об этом с точки зрения обычного человека, показывают то, что видят на избирательных участках. Они помогают делать выборы открытыми и прозрачными, повышают доверие людей к процедуре и итогам голосования.

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