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На улучшения школьных столовых Казани было выделено почти 300 млн рублей 

Летом реконструировали 43 столовые казанских школ. 

Для улучшения школьных столовых Казани было выделено 297,4 млн рублей. Этим летом проведена реконструкция столовых в 43 казанских школах. Об этом на деловом понедельнике рассказала генеральный директор АО «Департамента продовольствия и социального питания города Казани Рима Мухамедшина. 

Во время ремонта столовых были заменены сети электроснабжения, водоснабжения, канализации и системы вентиляции. Помимо этого, выполнен большой объем отделочных работ и обновлена мебель. 

В этом году приобретено 604 единицы нового оборудования на 29 млн рублей. Площадь всех обеденных залов увеличилась на 234 кв. м.

Также по индивидуальному дизайну оборудованы столовые в школах-новостройках. Многопрофильном лицее «Унбер» (ЖК «Арт Сити») и в лицее «Бионика» в ЖК «Салават Купере».

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что в Казани разработают приложение для оценки блюд в школьных столовых.

КВ
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