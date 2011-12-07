На улучшения школьных столовых Казани было выделено почти 300 млн рублей 

Для улучшения школьных столовых Казани было выделено 297,4 млн рублей. Этим летом проведена реконструкция столовых в 43 казанских школах. Об этом на деловом понедельнике рассказала генеральный директор АО «Департамента продовольствия и социального питания города Казани Рима Мухамедшина.

Во время ремонта столовых были заменены сети электроснабжения, водоснабжения, канализации и системы вентиляции. Помимо этого, выполнен большой объем отделочных работ и обновлена мебель.

В этом году приобретено 604 единицы нового оборудования на 29 млн рублей. Площадь всех обеденных залов увеличилась на 234 кв. м.

Также по индивидуальному дизайну оборудованы столовые в школах-новостройках. Многопрофильном лицее «Унбер» (ЖК «Арт Сити») и в лицее «Бионика» в ЖК «Салават Купере».

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что в Казани разработают приложение для оценки блюд в школьных столовых.