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В Татарстане подтвердилось еще два случая смерти от коронавируса

Скончались 80-летняя и 73-летняя жительницы республики.

В Татарстане зафиксированы новые случаи смерти от COVID-19, сообщили в оперштабе по борьбе с инфекцией.

«Сегодня подтверждено два случая смерти от коронавирусной инфекции», — сказано в сообщении штаба.

Оба случая зарегистрированы в Набережных Челнах. Одна 80-летняя пациентка была доставлена в инфекционную больницу с внебольничной пневмонией. У женщины были хронические заболевания сердечно-сосудистой системы. Наличие коронавирусной инфекции подтверждено в результате лабораторного исследования.

Другую 73-летнюю пациентку доставили в БСМП с внебольничной двусторонней вирусной пневмонией. Состояние ухудшалось на фоне обострения ряда хронических заболеваний. Причина смерти установлена в результате патологоанатомической экспертизы. Вирус идентифицирован.

Всего в республике зафиксировано 92 смертельных исхода от коронавирусной инфекции.

КВ
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