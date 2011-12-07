Врачи РКБ нашли и удалили у женщины опухоль, которая была скрыта два года

Врачи РКБ нашли и удалили у 24-летней пациентки опухоль в печени методом лапароскопии, сообщает ИА «Татар-информ» со ссылкой на заведующего хирургическим отделением № 2 РКБ хирурга, онколога и трансплантолога Александра Киршина.

Врачи других казанских клиник не могли найти новообразования около двух лет.

«Сначала опухоль исключали в связи с болевым синдромом, ставили острую патологию брюшной полости: аппендицит, потом холецистит», — пояснил врач.

Врачи назначили девушке КТ брюшной полости на декабрь, однако недавно пациентку с острыми болями привезли на «скорой» в гастроэнтерологическое отделение РКБ. Тогда процедуру КТ сделали в срочном порядке, а также взяли ряд анализов.

Согласно предоперационным обследованиям, был поставлен диагноз «доброкачественная опухоль в печени». Операцию хирурги сделали методом лапароскопии — несколькими проколами, почте без повреждений мягких тканей. Вместе с опухолью были удалены 5% печени.

На данный момент опухоль направлена на гистологическое исследование, после этого будет поставлен окончательный диагноз.

Пациентку больше не мучают боли.