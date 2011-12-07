Глава исполкома Мензелинского района покинул свою должность

Глава исполкома Мензелинского района Ильгизар Шагалиев подал заявление о досрочном прекращении полномочий, сообщает местное издание «Мензеля». Депутаты его заявление удовлетворили. Глава района Айдар Салахов поблагодарил его за работу и наградил грамотой. В дальнейшем Ильгизар Шагалиев будет трудиться на посту советника главы района по перспективным проектам.