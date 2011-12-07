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Казанцы могут принять участие в конкурсе от Минпросвещения РФ

Для этого горожанам нужно создать макет поздравительной открытки.
Министерство просвещения РФ дало старт конкурсу #ОткрыткаУчителю, сообщает пресс-служба Министерства образования и науки РТ. По условиям конкурса до 25 ноября участникам нужно в социальной сети отправить макет поздравительной открытки для педагогов, наставников. Победители получат набор напечатанной продукции, а его учителя получат новогодние открытки от министерства. В дальнейшем Минпросвещения планирует использовать макеты-победители в качестве поздравительной продукции.
КВ
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