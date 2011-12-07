Кыш Бабай вошел в десятку лучших Дедов Морозов страны

Рейтинг представлен по результатам анализа популярности посещений туристами резиденций Дедов Морозов.Главный Дед Мороз России в 2018 году в Великом Устюге в свой День рождения 18 ноября зажжет огни на первой новогодней елке cтраны и отправится в путешествие по всей России.Топ-10 Дедов Морозов, популярных в России, составляютВсероссийский Дед Мороз в Великом Устюге Вологодской области,Кыш Бабайв селе Яна Кырлай Республики Татарстан, морозецПаккайне в городе Олонец Республики Карелия, Саган Убгенв Улан-Удэ Республики Бурятия,Тол Бабайв селе Шаркан Республики Удмуртия,Юшто Кугызав селе Кукнур Республики Марий Эл, Якшамо Атя в селе Киват Республики Мордовия,Хел Мучи в деревне Кшауши Республики Чувашия, Ямал Ири в поселке Горнокнязевск Ямало-Ненецкого автономного округа иСоок Ирейв Кызыле Республики Тува.