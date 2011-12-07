С начала года татарстанские экологи рассмотрели более 9 тысяч обращений

За 2018 год экологи рассмотрели 9072 обращения от татарстанцев, сообщает пресс-служба ведомства. 4,5 тыс. обращений поступило от учащихся школ посредством приложения «Школьный экопатруль». Еще 1610 сообщений о нарушениях природоохранного законодательства поступили в письменном виде, а 1253 обращения по системе «Народный контроль». Отметим, что татарстанцы также могут проинформировать Минэкологии по телефону горячей линии 8 (843) 267-68-67 и в мессенджерах.