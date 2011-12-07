Стало известно, сколько номинаций будет в VI Национальной музыкальной премии «Болгар радиосы»

Какие номинации ожидаются в этом году? Как определяются номинанты? Каких артистов можно увидеть в предстоящей премии? Об этом рассказал продюсер концертов «Болгар радиосы» Ленар Кашафутдинов. «8 декабря мы узнаем имена трех десятков счастливчиков, которых выбрал народ: именно их песни станут победителями народной музыкальной премии - Национальной музыкальной премией «Болгар радиосы», - сообщил Ленар Кашафутдинов. - В этом году в премии будет 33 номинации. Среди них такие, как «Самый лиричный певец», «Народная любовь», «Семейный дуэт года» и другие». Самой главной номинацией традиционно станет «Легенда татарской эстрады». Ее зрители ждут с особенным трепетом. Продюсер концертов «Болгар радиосы» поделился деталями выбора лауреатов Национальной музыкальной премии «Болгар радиосы»: во-первых, они определяются по итогам голосования зрителей в проекте «Кайнар хит». Во-вторых, лауреатами становятся те артисты, которых чаще других в течение года слушатели просят поставить на волнах “Болгар радиосы” - то есть это песни, которые по-настоящему завоевали сердца народа.«Нужно отметить, что статуэткой «Алтын йолдыз» награждаются не только артисты, но и авторы произведений», - уточнил Кашафутдинов.Организаторы пока не называют имена всех номинантов VI Национальной музыкальной премии «Болгар радиосы». Однако, как стало известно, среди них - Айдар Галимов, Зайнаб Фархутдинова, Винера Ганеева, Ришат Тухватуллин, Ильсия Бадрутдинова, Лейсан Гимаева, Лилия Гиматдинова, Идрис Газиев, Ильназ Бах, Айгуль и Ришат Шайхутдиновы, ИлСаф, Филюс Кагиров, Раяз Фасихов, Лилиана Ирназарова, Зинира и Ризат Рамазановы, Диля и Булат Нигматуллины, Ильмира Нагимова и Руслан Кирамутдинов.РЕКЛАМА (6+)