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Татарстан посетит полномочный представитель Президента РФ в ПФО

Рабочая поездка Игоря Комарова продлится два дня.
Сегодня начнется рабочая поездка полномочного представителя Президента РФ в ПФО Игоря Комарова в Татарстан, сообщает пресс-служба главы республики. Она продлится два дня. В первый день И. Комаров с Президентом РТ Рустамом Миннихановым посетит Набережные Челны. А 14 ноября проведет в Казани совещание по вопросу организации в регионе работы по реализации основных положений Указа Президента РФ «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». Также полпред посетит ОЭЗ «Иннополис» и ряд иных социально-экономических объектов.
КВ
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