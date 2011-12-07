Татарстан посетит полномочный представитель Президента РФ в ПФО

Сегодня начнется рабочая поездка полномочного представителя Президента РФ в ПФО Игоря Комарова в Татарстан, сообщает пресс-служба главы республики. Она продлится два дня. В первый день И. Комаров с Президентом РТ Рустамом Миннихановым посетит Набережные Челны. А 14 ноября проведет в Казани совещание по вопросу организации в регионе работы по реализации основных положений Указа Президента РФ «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». Также полпред посетит ОЭЗ «Иннополис» и ряд иных социально-экономических объектов.