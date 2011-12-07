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У казанцев есть шанс выиграть путевку в Узбекистан

Делегация этой страны посетит столицу РТ 15 и 16 ноября.
Делегация из Узбекистана представит казанцам проект «Путешествуй по Узбекистану!», сообщает kzn.ru. В рамках проекта горожанам предложат попробовать блюда узбекской кухни, увидеть танцевальные выступления и принять участие в розыгрыше бесплатной туристической путевки в среднеазиатскую страну. Для победы необходимо ответить на вопросы о туристическом сервисе в Узбекистане. Мероприятие пройдет 16 ноября в гостинице на ул. Московская. Начало в 9:30.
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