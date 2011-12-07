За рыбаками на льду будут следить бригады спасателей и беспилотники

О мерах по обеспечению безопасности людей на водных объектах в осенне-зимний период рассказал в ходе брифинга главный государственный инспектор РТ по маломерным судам Юрий Венедиктов.С начала года на водных объектах республики зарегистрировано 118 происшествий, где погибли 92 человека, в том числе 6 детей. 57 человек удалось спасти. За аналогичный период прошлого года зарегистрировано 112 происшествий. 81 человек погиб, в том числе четыре ребенка, 63 спасены.По словам Юрия Венедиктова, осенью этого года зарегистрировано четыре происшествия с участием маломерных судов, в результате которых погибли четыре человека. Одного удалось спасти.Причины происшествий - выход на воду при неблагоприятных погодных условиях, без спасательных жилетов, несоблюдение требований безопасности и правил пользования водными объектами для плавания на маломерных судах.Согласно правилам пользования водными объектами для плавания на маломерных судах в РТ плавание маломерных судов на судоходных водоемах разрешается с момента открытия навигации и до ее закрытия, а на несудоходных - после спада паводковых вод до начала ледостава. На сегодняшний день температура воды на водных объектах республики близка к зимней и составляет 3 - 4 градуса. При такой температуре начинается процесс ледообразования, а на внутренних водоемах, отмелях заливов уже образовались ледовые закраины с толщиной льда 1 - 2 см. Соответственно на внутренних водоемах, в которых наблюдается процесс ледообразования, плавание маломерных судов необходимо завершить. На судоходных водоемах планируется прекратить навигацию 15 ноября. Выход на маломерном судне после завершения навигации запрещен. Судовладелец, нарушивший запрет, подвергнется административному штрафу от 500 до 800 рублей и будет лишен прав на управление маломерным судном.Для предупреждения несчастных случаев на водных объектах с участием детей с 1 по 30 ноября МЧС РТ совместно с Министерством образования РТ проводит в общеобразовательных учреждениях республики месячник безопасности на водных объектах. С 1 сентября в школах проводятся занятия, на которых сотрудники ГИМС, спасатели и пожарные МЧС РТ напоминают детям правила поведения в период ледостава.Юрий Венедиктов призвал родителей быть внимательными и не отпускать детей одних к водоемам. Не стоит рисковать и взрослым людям. Опасность представляет выход на неокрепший тонкий лед, а также несанкционированный выезд на автомобиле на лед для отдыха и рыбалки, использование необорудованной ледовой переправы. В местах массового выхода рыбаков на лед с начала периода ледостава будут выставлены круглосуточные спасательные посты. С 5 ноября организована работа мобильных патрульных групп, которые в ходе рейдов будут пресекать выход граждан на лед при толщине его менее 7 см. Для нарушителей предусмотрено предупреждение или наложение административного штрафа: на граждан - от 1,5 до 2 тысяч рублей; на должностных лиц - от 5 до 7 тысяч рублей; на юридических лиц - от 50 до 70 тысяч рублей. Выезд автотранспорта на лед в местах, где нет оборудованной ледовой переправы, запрещен. Нарушителям грозит штраф: для граждан в размере от 3 до 4,5 тысячи рублей; на должностных лиц - от 8 до 12 тысяч рублей; на юридических лиц - от 200 до 400 тысяч рублей.Кстати, для мониторинга обстановки на водоемах республики в период ледостава будут задействованы беспилотные летательные аппараты. С их помощью определят места массового выхода людей на лед.Как сообщается на сайте ГУ МЧС России по РТ, после окончания периода навигации выход на лед можно считать безопасным, если его толщина превышает 10 см.Этой зимой на территории Татарстана запланировано освидетельствовать и допустить к эксплуатации четыре ледовые переправы:- Верхнеуслонский муниципальный район: н. п. Ст. Аракчино - н. п. Верхний Услон;- Зеленодольский муниципальный район: г. Зеленодольск - н. п. Нижние Вязовые;- Мамадышский муниципальный район: с. Соколки - н. п. Новозакамский;- Елабужский муниципальный район: с. Покровское - н. п. Красный Ключ.