Госстройнадзор РТ приступил к проверке казанского детского сада «Перспектива»

Госстройнадзор РТ приступил к комплексной проверке казанского детского сада «Перспектива». Планируется, что он станет профильным учреждением многопрофильного лицея №186.

Известно, что детский сад, расположенный в ЖК «Палитра» по улице Рауиса Гареева, построен в рамках национального проекта «Демография». В двухэтажном здании, рассчитанном на 220 мест, размещены 12 групповых ячеек с игровыми, спальнями, буфетами, санузлами, музыкальными и спортивными залами.

Инспекторы провели мониторинг дошкольного учреждения на соблюдение требований пожарной безопасности, санитарно-эпидемиологических норм, выполнение строительно-монтажных работ, монтажу инженерных сетей и благоустройству прилегающей территории.