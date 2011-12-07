Казанцы получат долгожданные ключи от своих квартир в ЖК «Молодежный»

Инспекция Госстройнадзора РТ объявила о долгожданном завершении строительства объекта в Советском районе Казани.

Известно, что возведение дома, расположенного по улице Ноксинский спуск, было приостановлено в 2015 году. Спустя четыре года строительно-монтажные работы были возобновлены. Тогда в доме отсутствовала система дымоудаления, а также были выявлены нарушения, в том числе по пожарной безопасности.

Застройщик устранил все нарушения, после чего инспекторы смогли выдать заключение о соответствии требованиям проектной документации. Объекту выдан ЗОС. Это значит, что в скором времени 190 семей смогут получить долгожданные ключи от своих квартир.