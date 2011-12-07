Татарстанцев приглашают к участию в фестивале «Герои большой страны»

9 — 12 декабря в Екатеринбурге пройдет первый Российский фестиваль кино и интернет-контента «ГЕРОИ БОЛЬШОЙ СТРАНЫ». Участники могут регистрировать свои заявки на сайте фестиваля https://www.heroesfestival.ru/ до 20 ноября.

В основную конкурсную программу принимаются игровые и документальные фильмы, сериалы, телепрограммы и интернет-проекты, всего предусмотрено четыре номинации: «Герои вооруженных сил», «Герои в погонах», «Герои среди нас», «Герои труда. Для страны и близких». Главное требование — все заявленные проекты должны раскрывать тему героизма или создавать образ современного героя, на который может равняться молодежь.

В рамках фестиваля помимо основного пройдут также профессиональный и сценарный конкурс, показ кинопроектов. В профессиональном конкурсе предусмотрены номинации «Сценарий», «Режиссура», «Операторская работа», «Актерская работа». Также будут оцениваться жанровые номинации «Лучший игровой фильм или сериал», «Лучший документальный фильм», «Лучшая ТВ-программа или интернет-проект». В сценарном конкурсе «Богатыри» могут принять участие проекты будущих детских фильмов и анимации для детской и семейной аудитории в рамках тематики фестиваля.

Шорт-лист по итогам рассмотрения заявок планируют назвать до 1 декабря. Показы самых интересных работ, питчинг анимационных проектов, лекции и мастер-классы от спикеров пройдут с 9 по 12 декабря в Екатеринбурге. Главный приз — «Большая золотая звезда» — будет вручен лучшему проекту фестиваля. Также победителей конкурсной программы наградят золотыми, серебряными и медными звездами и денежными грантами, по итогам основного конкурса будет выбран и награжден проект в специальной номинации губернатора Свердловской области «Стальной характер».