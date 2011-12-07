В Адмиралтейской слободе откроется территория творчества

В преддверии мероприятия экскурсию по «Школе ремесел» специально для читателей «Казанских ведомостей» провел председатель союза «Палата ремесел РТ» Нури Мустафаев.

В просторном зале площадью 500 кв. м будут работать настоящие ремесленно-художественные мастерские. Здесь каждый желающий сможет познакомиться с секретами мастерства традиционных видов народных промыслов и ремесел. Члены Палаты ремесел РТ — мастера художественной резьбы по дереву, лоскутного шитья, гончарного ремесла и художественной керамики, художественного ткачества, кружевоплетения, золотного шитья и национального костюма, художественной ковки по металлу, декоративно-прикладного искусства и других видов народных промыслов — в дни открытия будут проводить бесплатные мастер-классы для детей и взрослых.

В «Школе ремесел» созданы самые комфортные условия для творческой работы. Планируется, что занятия будут проводиться каждые выходные. Также можно записаться на обучение любому виду народных промыслов и ремеслам, представленным в зале.

— Это территория творчества, где можно будет интересно и с пользой провести время всей семьей. Это на самом деле уникальный центр, где в одном месте можно увидеть технологии всех традиционных ремесел и промыслов народов, проживающих в Татарстане. И не только увидеть, но и самому научиться создавать эту красоту, — рассказал Нури Мустафаев. — Мастера Палаты ремесел РТ — высочайшие профессионалы. Задача «Школы ремесел» — сохранить народные ремесленные традиции, сделать все, чтобы мастера могли передавать свое искусство, свой опыт молодому поколению. Важно, что в «Школе ремесел» будут учиться и люди с ограниченными физическими возможностями. Они обучатся азам, которые помогут им творить и, возможно, зарабатывать своим трудом.

К открытию уникального образовательного проекта готовится интересная интерактивная программа: веселые конкурсы, необычные фотозоны, живой концерт на улице, сцена с открытым микрофоном, горячий чай и вкусные угощения. И конечно, всех ждет выставка-ярмарка изделий лучших татарстанских мастеров народных промыслов и ремесел, сувениров и изделий декоративно-прикладного искусства.

Далее здесь планируется проводить локальные фестивали традиционных народных промыслов: кузнечного мастерства, гончарного ремесла, изделий из кожи и меха, лоскутного шитья, художественной керамики… На них будут приглашаться мастера не только из Татарстана, но и из других регионов Поволжья.

Такая территория творчества имеет все шансы стать популярным туристическим объектом на карте Казани: находится она на въезде в историческую Адмиралтейскую слободу, которая сейчас возрождается. И не случайно именно здесь 20 декабря впервые зажжет свои огни необычная елка — Адмиралтейская. Она перенесет нас в эпоху Петра I, когда создавалось адмиралтейство. И хотя всех секретов организаторы «Школы ремесел» не раскрыли, стало ясно, что и Дед Мороз на этом историческом новогоднем празднике будет особенный. А помощниками его станут мастеровые, которые своими руками создают не только корабли, но и настоящие произведения народного искусства…