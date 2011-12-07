В Казани подвели итоги конкурса «Моя родословная»

В этом году в отборочном этапе конкурса приняли участие более 130 татарстанцев разных возрастов — от школьников до пенсионеров. В финал вышли 38 человек — представители 18 муниципальных районов Татарстана.

В честь знаменательной даты — 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов была учреждена дополнительная номинация «У войны не женское лицо». Многие участники посвятили свои работы бабушкам и прабабушкам, которые работали трактористками в полях, шили спецодежду, парашюты и участвовали в боях.

Победители и лауреаты конкурса были определены в пяти возрастных группах. Ценными подарками, денежными премиями и поощрительными призами отмечены самые интересные исследования истории своей семьи. Например, первое место в старшей возрастной группе заняла исследовательская работа Светланы Брайловской «Путь домой: как я искала дорогу к корням». Летом Светлана Владимировна со своей семьей совершила «родословную» экспедицию по России. Они побывали в тех местах, где жили ее предки — немцы, которые откликнулись на призыв Екатерины II и в 1766-м переехали из Германии на Волгу. Экспедиция стала возможна благодаря тому, что много лет Светлана Владимировна собирала материалы о своих предках. Это были не просто выписки из метрических книг и ревизских сказок, но и письма, дневники, фотографии и семейные истории, которые она слышала и записала в детстве. Поиск информации о предках велся в архивах по всей стране — от Санкт-Петербурга до Хакасии, архивах Германии и США. Часть материалов о семье Брайловских хранится в Государственном архиве Республики Татарстан.

Как отметила председатель Государственного комитета РТ по архивному делу Гульнара Габдрахманова, основная задача конкурса «Моя родословная» — возрождение интереса детей, молодежи к истории своей семьи, жизни своих предков. Изучая свою родословную, они узнают о причастности своей семьи к истории страны и родного края.