В Казани восстановят Сад рыбака в стиле 19 века

В Казани сад рыбака в Адмиралтейской слободе восстановят в стиле 19 века. Об этом сообщила замглавного архитектора Дарья Толовенкова, передает пресс-служба исполкома столицы РТ.

«Казанцы с любовью вспоминали, что раньше они в канун Нового года наряжали в костюм Деда Мороза фигуру на фонтане, и им хотелось бы снова это повторить», — отметила она.

Согласно проекту сад будет обустроен в стиле 70-80-х годов 19 века. Такую концепцию поддержали местные жители.

На территории сада восстановят фонтан с фигурой рыбака, в честь которой и называется сад. Главный вход в сад будет украшен световой инсталляцией. На территории общественного пространства также построят зону для концертов и творческих встреч, а также семейное кафе.

Благоустройство будет проходить в несколько этапов. Работы планируют начать в следующем году.