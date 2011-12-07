Эксперт: WorldSkills-2019 станет вызовом для России и Казани

Чемпионат WorldSkills-2019 станет большим вызовом для России и Казани. Это будет не стандартный чемпионат по рабочим профессиям, а масштабные соревнования по профессиональному мастерству. Об этом в интервью ИА «Татар-информ» сообщила сегодня заместитель гендиректора по организации чемпионатов по стандартам WSI федерального и международного уровня союза «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров "Молодые профессионалы"» Карина Саликова.«Движение WorldSkills в России и в Татарстане – это не только популяризация рабочих профессий – сварщиков, маляров, токарей и фрезеровщиков, это гораздо больше и шире. Чемпионат, который пройдет в Казани в августе 2019 года, покажет, что профессиональное мастерство шагнуло гораздо дальше», — сказала она.Мировой чемпионат во всех странах проводится по основным компетенциям, утвержденным WorldSkills International. Это международная организация, которая способствует продвижению и популяризации рабочих профессий. То, что будет проходить в Казани, будет гораздо важнее и интереснее, считает спикер.«Кроме компетенций WorldSkills здесь будут представлены компетенции FutureSkills. Это цифровые компетенции будущего. Также пройдут соревнования юниоров по 12 компетенциям. Дети в возрасте 14 – 16 лет будут соревноваться на том же самом оборудовании и практически в тех же конкурсных заданиях, что и взрослые. Для России и Казани это станет большим вызовом, который мы на себя примем», — отметила гостья ИА «Татар-информ».Карина Саликова уверена, что Казань готова к принятию чемпионата WorldSkills с точки зрения развитой инфраструктуры – отелей и гостиниц разного уровня, транспортной доступности. Возведенный на территории выставочного центра «Казань Экспо» комплекс даже больше, чем в первоначальной заявке на право проводить мировой чемпионат. Он построен по новейшим технологиям и позволяет провести деловую программу, которая привлечет внимание международных гостей, специалистов, экспертов, глав государств, министров.