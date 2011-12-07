Судебные приставы Татарстана рассказали, как не стать должником

Первое мероприятие акции прошло 10 декабря в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг. Казанцы смогли узнать, имеются ли у них долги, и на месте получить консультацию специалиста отдела организации исполнительного производства УФССП России по РТ.Такое же мероприятие акции «Узнай о своих долгах» пройдет 26 декабря в Казани, Набережных Челнах, Альметьевске и Нижнекамске.За 10 месяцев 2018 года примерно 500 тысяч раз жители республики проверяли свои долги с помощью сервиса «Банк данных исполнительных производств». В основном это неплатежи штрафов ГИБДД, налогов и кредитов.Узнать о своих долгах можно самостоятельно в сервисе «Банк данных исполнительных производств» на официальном сайте УФССП России по Республике Татарстан http://r16.fssprus.ru/ или в мобильном приложении ФССП.Мобильное приложение позволяет не только оперативно получить информацию о долгах, но и подписаться на уведомления о появлении новой задолженности или изменениях в имеющихся. Также в режиме онлайн как на сайте, так и с помощью мобильного приложения можно оплатить долг.Оплатить долг можно через терминалы и банкоматы моментальной оплаты, в банке, предварительно распечатав квитанции для оплаты с помощью сервиса «Банк данных исполнительных производств».Запись в «Банке данных исполнительных производств» будет удалена или изменена (в случае частичного погашения задолженности) в течение 3 - 7 дней с момента оплаты, так как денежные средства должны поступить на депозитный счет отдела судебных приставов, распределены, перечислены взыскателю, сообщает пресс-служба УФССП России по РТ.