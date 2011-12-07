Знатоки Анатолий Вассерман и Нурали Латыпов стали гостями редакции «Казанских ведомостей»

Сегодня в гостях редакции газеты «Казанские ведомости» побывали легендарные знатоки телевизионного клуба «Что? Где? Когда?» Анатолий Вассерман и Нурали Латыпов. Беседа за дружеским чаепитием была интересной, познавательной, позитивной. С какой целью именитые гости приезжали в Казань? Почему с самого детства необходимо тренировать способность думать? Бывают ли бесполезные знания? Об этом читайте в интервью с нашими гостями в одном из ближайших выпусков «Казанских ведомостей».