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Знатоки Анатолий Вассерман и Нурали Латыпов стали гостями редакции «Казанских ведомостей»

Сегодня в гостях редакции газеты «Казанские ведомости» побывали легендарные знатоки телевизионного клуба «Что? Где? Когда?» Анатолий Вассерман и Нурали Латыпов. Беседа за дружеским чаепитием была интересной, познавательной, позитивной. С какой целью именитые гости приезжали в Казань? Почему с самого детства необходимо тренировать способность думать? Бывают ли бесполезные знания? Об этом читайте в интервью с нашими гостями в одном из ближайших выпусков «Казанских ведомостей».
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