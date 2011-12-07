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Открытие Центра детской онкологии, гематологии и хирургии запланировано на начало 2021 года

Строительство Центра началось в 2019 году на территории ДРКБ. Центр площадью 18 тысяч квадратных метров рассчитан на 100 коек.

Онкоцентр станет научным, медицинским комплексом, где будут оказывать необходимую помощь не только детям из Татарстана, но и всего Поволжского федерального округа.

В Центре будут отделения онкогематологии, хирургии, реанимации, переливания крови, терапии, магниторезонансной и компьютерной томографии. Центр будет оснащен самым современным диагностическим, медицинским, реабилитационным оборудованием. Об этом рассказал главный врач ДРКБ Айрат Зиатдинов в интервью «Казанским ведомостям». 

Айрат Ильгизарович отметил, что в Центре будут работать специалисты экстра-класса, которые сейчас проходят обучение в ведущих российских и зарубежных медицинских центрах.

Также территории ДРКБ для удобства наших пациентов оборудуется парковка на 220 автомобилей.

 

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