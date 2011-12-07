Открытие Центра детской онкологии, гематологии и хирургии запланировано на начало 2021 года

Онкоцентр станет научным, медицинским комплексом, где будут оказывать необходимую помощь не только детям из Татарстана, но и всего Поволжского федерального округа.

В Центре будут отделения онкогематологии, хирургии, реанимации, переливания крови, терапии, магниторезонансной и компьютерной томографии. Центр будет оснащен самым современным диагностическим, медицинским, реабилитационным оборудованием. Об этом рассказал главный врач ДРКБ Айрат Зиатдинов в интервью «Казанским ведомостям».

Айрат Ильгизарович отметил, что в Центре будут работать специалисты экстра-класса, которые сейчас проходят обучение в ведущих российских и зарубежных медицинских центрах.

Также территории ДРКБ для удобства наших пациентов оборудуется парковка на 220 автомобилей.