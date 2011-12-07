Рубрики
Редакция
Мы в социальных сетях

Адрес редакции: 420066, г. Казань,

ул. Чистопольская, д. 5

Учредитель СМИ: АО «ТАТМЕДИА»


Телефоны редакции:

Приемная: (843) 562-64-30

Рекламный отдел: (843) 562-64-35

info@kazved.ru

По вашему запросу ничего не найдено, вы можете изменить указанные параметры

Предприятие Апастовского района погасило долги по зарплате почти на 20 миллионов рублей

Работа с предприятиями-должниками продолжается.

Сельхозпредприятие «Свияга» Апастовского района Татарстана выплатило своим работникам задерживаемую зарплату. В общем итоге 1 040 сотрудников «Свияги» получили 19 миллионов 865 тысяч 815 рублей. 

Погашение долгов по зарплате — это результат планомерной работы в рамках Республиканской межведомственной комиссии по вопросам повышения уровня жизни населения, труда, Координационного совета по оплате труда, доходам и уровню жизни населения при Республиканской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. Работа с предприятиями-должниками продолжается. Об этом сообщает пресс-служба Министерства труда, занятости и социальной защиты РТ. 

КВ
Лента новостей