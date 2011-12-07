Предприятие Апастовского района погасило долги по зарплате почти на 20 миллионов рублей

Сельхозпредприятие «Свияга» Апастовского района Татарстана выплатило своим работникам задерживаемую зарплату. В общем итоге 1 040 сотрудников «Свияги» получили 19 миллионов 865 тысяч 815 рублей.

Погашение долгов по зарплате — это результат планомерной работы в рамках Республиканской межведомственной комиссии по вопросам повышения уровня жизни населения, труда, Координационного совета по оплате труда, доходам и уровню жизни населения при Республиканской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. Работа с предприятиями-должниками продолжается. Об этом сообщает пресс-служба Министерства труда, занятости и социальной защиты РТ.