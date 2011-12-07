В 2021 году дни с 1-10 января будут выходными

В 2021 году нерабочие праздничные дни 2 и 3 января совпадают с выходными днями - субботой и воскресеньем. Поэтому в соответствии с частью 2 статьи 112 Трудового кодекса РФ, Постановлением Правительства РФ «О переносе выходных дней в 2021 году» от 10.10.2020 № 1648 выходной день с субботы 2 января перенесен на пятницу 5 ноября 2021 года, а с воскресенья 3 января - на пятницу 31 декабря 2021 года.

Кто и как будет отдыхать 31 декабря 2020 года.

Распоряжением Президента Республики Татарстан от 04.12.2020 № 356 «Об организации в Республике Татарстан рабочего (служебного) времени в декабре 2020 года» предложено руководителям организаций, расположенных на территории Республики Татарстан, рассмотреть возможность привлечения работников к работе в выходной день, в субботу 26 декабря. Для тех, кто работал в этот день, 31 декабря будет выходным. Об этом сообщает Министерство труда, занятости и социальной защиты РТ.