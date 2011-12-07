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В Татарстане скончался известный артист Айдар Хафиз

Актер Камаловского театра ушел из жизни на 78-м году жизни.

В Татарстане скончался актер Камаловского театра и народный артист республики Айдар Хафиз. Он ушел из жизни на 78-м году жизни, сообщили в театре.

За годы работы он попробовал себя в качестве режиссера во Дворце культуры имени Ленина, администратора Кукольного театра, мастера художественного слова в Казанской филармонии, артиста театра К. Тинчурина, а также театра имени Г. Камала.

Известно, что в последние дни Хафизов пробыл в реанимации после госпитализации с пневмонией.

Соболезнуем родным и близким.


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