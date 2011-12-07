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Врачи Татарстана прооперировали опухоль пенсионера, с которой он жил 20 лет

Новообразование на голове мужчины выросло до 12 сантиметров.

В республиканской клинической больнице сообщили о еще одной успешно выполненной операции. На этот раз врачи удалили опухоль татарстанцу, с которой он жил почти 20 лет.

Известно, что ранее 78-летний пенсионер уже обращался за помощью, когда увидел небольшое образование ткани на своей голове. Тогда хирурги решили, что у мужчины появился жировик и его нужно вырезать. Боль была адская, вспоминал он. Пробыв там сутки, он покинул учреждение.

С годами предполагаемый жировик становился все больше. Но поскольку какой-либо боли он ему не приносил, врачи, по его словам, посоветовали ничего не трогать. Так пенсионер и поступил.

Спустя еще некоторое время у пациента начали неметь руки и ноги. Тогда тревогу забила его дочь и повела в больницу. Там в результате обследования врачи установили, что 20-летний нарост уже врос на 12 сантиметров в глубину и давит на мозг, а потому его необходимо удалять.

Операция длилась три часа. К счастью, она прошла успешно. Опухоль оказалась доброкачественной.




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