И.о. руководителя СУ СК по РТ проведет прием граждан

В среду, 16 января, и.о. руководителя СУ СК по РТ Владимир Циома проведет личный прием граждан, сообщает пресс-служба ведомства. Прием пройдет в с. Высокая Гора по адресу ул. Центральная, д. 2. Граждане могут обратиться на прием в том числе и по вопросам преступлений, совершенным в отношении несовершеннолетних. Начало приема в 11:00. Дополнительную информацию можно получить по телефону: 8(843) 221-74-14.