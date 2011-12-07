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И.о. руководителя СУ СК по РТ проведет прием граждан

Прием пройдет в с. Высокая Гора.
В среду, 16 января, и.о. руководителя СУ СК по РТ Владимир Циома проведет личный прием граждан, сообщает пресс-служба ведомства. Прием пройдет в с. Высокая Гора по адресу ул. Центральная, д. 2. Граждане могут обратиться на прием в том числе и по вопросам преступлений, совершенным в отношении несовершеннолетних. Начало приема в 11:00. Дополнительную информацию можно получить по телефону: 8(843) 221-74-14.
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