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На Крещение Господня в столице Татарстана подготовлены иордани

Для крещенских купаний в Казани подготовлены 5 площадок с оборудованными прорубями. Об этом сегодня сообщили на аппаратном совещании в мэрии.
Традиционно купания пройдут после праздничных богослужений во всех храмах, по завершению которых, с 10 до 12 часов будет совершаться чин освещения воды в иорданях на городских водоемах. Они расположены по адресам: на озере Верхний Кабан – около ул. Борисковская, 54 и напротив кафе «Сокол», в поселке Красная Горка (на берегу Волги у Никольской церкви, ул. Приволжская, д.32) а также на реке Казанка у Храма-памятника павшим воинам.
КВ
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