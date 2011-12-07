На Крещение Господня в столице Татарстана подготовлены иордани

Традиционно купания пройдут после праздничных богослужений во всех храмах, по завершению которых, с 10 до 12 часов будет совершаться чин освещения воды в иорданях на городских водоемах. Они расположены по адресам: на озере Верхний Кабан – около ул. Борисковская, 54 и напротив кафе «Сокол», в поселке Красная Горка (на берегу Волги у Никольской церкви, ул. Приволжская, д.32) а также на реке Казанка у Храма-памятника павшим воинам.