В Казани открылась выставка карикатур памяти Вячеслава Бибишева

В казанском подростковом центре «Лимонад» открылась выставка художников-карикатуристов. Мероприятие посвящено памяти Вячеслава Бибишева – председателя сатирической секции Союза художников РТ и Гильдии карикатуристов РТ, который скончался в июне 2018-го на 55-м году жизни, пишет ИА "Татар-информ". Здесь можно увидеть и детские работы – новогодние открытки, созданные в рамках совместного проекта Союза художников Татарстана и МБУ «Подросток». По мнению и. о. председателя Союза художников РТ Альберта Шиабиева, они ничуть не уступают произведениям взрослых авторов.Вечер памяти собрал родственников, друзей и коллег татарстанского карикатуриста, которые пели песни под гитару, общались и вспоминали Бибишева. Почтить его память пришли главный редактор журнала «Чаян» Рафаэль Халилуллов, президент Уральского клуба карикатуристов «Клюква» Николай Чернышев, председатель казанского отделения Союза художников СНГ Лада Аюдаг и другие деятели культуры.