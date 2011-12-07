В Татарстане будут разработаны зоны охраны по 374 объектам культурного наследия до 2020 года

В Татарстане будут разработаны зоны охраны по 374 объектам культурного наследия. Согласно федеральному закону проекты должны быть утверждены до 2020 года. Об этом сообщил сегодня на коллегии Комитета РТ по охране объектов культурного наследия руководитель ведомства Иван Гущин. Заседание прошло в Казани в историческом здании Шамовской больницы.«В Татарстане требуется проведение кадастровых работ с целью внесения сведений о границах и территориях в Единый государственный реестр недвижимости 566 объектов. На данные работы выделено финансирование. По поручению Президента РТ в Татарстане проведена инвентаризация объектов. Выявлены проблемные вопросы», — отметил спикер.Согласно его данным, надлежит установить информационные надписи и обозначения на 414 объектах культурного наследия в муниципальной и частной собственности. Решение этих вопросов имеет первостепенное значение.«Особая роль в сохранении наследия отводится работам по сохранению и приспособлению для современного использования объектов. Ежегодно в республике за счёт республиканского и федерального бюджетов реставрируются десятки объектов. Особое значение для нас имеет сохранение двух объектов Всемирного наследия — Древнего Болгара и острова-града Свияжск. Главной задачей в 2019 году является продолжение реконструкционных работ», — сказал Иван Гущин.