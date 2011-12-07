Гущин: На геопортале появились данные о зонах охраны объектов исторического и культурного наследия

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На республиканском геопортале появилась информация о зонах охраны объектов исторического и культурного наследия.
По словам председателя Комитета РТ Ивана Гущина, в прошлом году были утверждены важные документы, устанавливающие охранные зоны в историческом центре Казани. Он считает, что данные сведения «благоприятно повлияют на инвестиционный климат исторического центра». Требования содержат подробную информацию о всех возможностях и запретах строительства по каждой зоне, отметил Гущин.
Председатель комитета добавил, что представленная на геопортале информация также касается и объектов Казанского Кремля, включенного в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.