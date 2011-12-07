Рубрики
Редакция
Мы в социальных сетях

Адрес редакции: 420066, г. Казань,

ул. Чистопольская, д. 5

Учредитель СМИ: АО «ТАТМЕДИА»


Телефоны редакции:

Приемная: (843) 562-64-30

Рекламный отдел: (843) 562-64-35

info@kazved.ru

По вашему запросу ничего не найдено, вы можете изменить указанные параметры

Гущин: На геопортале появились данные о зонах охраны объектов исторического и культурного наследия

Представленная информация, по его мнению, может благоприятно повлиять на инвестиционный климат.

На республиканском геопортале появилась информация о зонах охраны объектов исторического и культурного наследия.

По словам председателя Комитета РТ Ивана Гущина, в прошлом году были утверждены важные документы, устанавливающие охранные зоны в историческом центре Казани. Он считает, что данные сведения «благоприятно повлияют на инвестиционный климат исторического центра». Требования содержат подробную информацию о всех возможностях и запретах строительства по каждой зоне, отметил Гущин.

Председатель комитета добавил, что представленная на геопортале информация также касается и объектов Казанского Кремля, включенного в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. 


КВ
Лента новостей