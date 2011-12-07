Как приготовить идеальный плов

Алина - экономист. Азамат - по национальности таджик, родился и вырос в Узбекистане, в прекрасном старинном Самарканде. Готовит он замечательно, и не удивительно, что плов - его коронное блюдо. Друзья, знакомые Азамата даже приглашают его готовить плов, кебаб, долму и другие национальные блюда на праздники, семейные торжества.

- Я в России с 2003 года. Перепробовал множество профессий, сейчас работаю в сфере ресторанного бизнеса. Жил и работал в разных городах, но ощущение второго дома пришло только в Татарстане. И это благодаря встрече с Алиной. Алина подарила мне тепло дома, уют, семью. У нас родилась замечательная дочка Асаль, которой скоро исполнится 2 года, - рассказал гостеприимный хозяин.

- Это Азамат предложил назвать дочку Асаль, что в переводе с таджикского означает «медовая». Мне это имя сразу понравилось, и сейчас мы понимаем, что другое ей не подошло бы, - раскрыла загадку необычного и очень красивого имени дочки Алина.

Пока мы знакомились, Азамат и Алина уже все подготовили для мастер-класса. Для приготовления их фирменного плова потребовалось 1,8 кг мяса, 1 кг риса, 1,3 кг моркови, 300 г лука, 300 г подсолнечного масла и 250 г масла кунжутного - оно придает блюду особый аромат. А еще 300 г нута.

- Нут - горох с приятным ореховым вкусом. Мы его сутки замачивали в холодной воде. За это время горох набух, стал мягким. Тут главное - не передержать, иначе он может прокиснуть. Рис нужно взять качественный, недешевый. Мы его уже тщательно промыли и замочили в холодной воде, - пояснил Азамат, быстро, профессионально нарезая лук и морковь. Морковь нарезал довольно крупными брусочками. Кстати, нашинковать такое количество моркови - самое трудоемкое занятие при готовке плова. - Далее мясо. Говядина нарезается крупными кусками. В разных рецептах соотношение мяса и риса разное. Я предпочитаю больше мяса, чтобы это был плов, а не рисовая каша с мясом.

Азамат с овощами и мясом справился быстро и красиво. Все подготовительные работы закончились. Можно начинать готовить плов.

Сначала в казане надо хорошо прогреть смесь подсолнечного и кунжутного масла и в ней на большом огне обжарить мясо до румяной корочки. К мясу добавить морковь, лук. На этом этапе можно посолить. Обжаривать минут 20, чтобы морковь стала мягкой. Добавить немного горячей воды, нут, перец, изюм, барбарис и конечно зиру. Без этой восточной приправы плова просто не бывает. Зиру добавляют, перетирая ее пальцами, чтобы она лучше раскрыла свой аромат. Все перемешать и тушить около часа. Запах на кухне волшебный…

Теперь самое время закладывать в казан рис. Азамат заложил его поверх слоя томленого мяса с овощами и аккуратно разровнял шумовкой, чтобы получилось равномерно. В рис вложил головку чеснока. И через шумовку, чтобы не нарушить слой, налил кипяток. Уровень воды должен быть такой, чтобы она покрывала рис на 1 - 1,5 сантиметра.

Остается только увеличить огонь и ждать, пока рис впитает в себя воду. Он впитает ровно столько, сколько ему надо, а лишняя влага испарится. Главное правило: на этом этапе ни в коем случае плов перемешивать нельзя!

Как только вода испарится, огонь уменьшить, еще раз добавить в почти готовый плов зиру, плотно закрыть казан крышкой. Пусть минут 15 - 20 настоится.

И вот наступил самый ответственный и долгожданный момент. Азамат снял крышку, перемешал плов. Большие куски мяса нарезал на маленькие кусочки. Плов выложили на большое красивое блюдо. Все, можно пробовать!

По традиции плов принято есть руками. Это как раз тот случай, когда вкусно так, что пальчики оближешь!

- Я много раз пробовала плов, приготовленный разными людьми. Когда мы ездили в Узбекистан знакомиться с семьей Азамата, нас тоже угощали пловом. Там его готовят мастерски. Но могу честно сказать, что плов Азамата самый вкусный! - призналась Алина.

Дома попыталась повторить кулинарный шедевр Азамата. Получилось! И еще случайно наткнулась в интернете на четверостишие поэта Зиновия Лернера, которое можно назвать гимном плову:

На стих похож хороший плов:

Кусочки мяса - вместо слов,

Крупинки риса - вместо ритма,

Изюм и запах - смысл и рифма.

Благодарим Ассамблею и Дом дружбы народов Татарстана за помощь в подготовке материала.