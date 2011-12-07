Минниханов: Татарстан продолжит поддерживать движение «Абилимпикс»

Татарстан продолжит поддерживать движение «Абилимпикс». Об этом заявил президент РТ Рустам Минниханов во время встречи с победителями и призерами VI Национального чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.

«В прошедшие годы этот чемпионат стал стартовой площадкой для профессиональной ориентации и мотивации людей, имеющих ограничения по здоровью. Мы со своей стороны и дальше будем поддерживать и развивать это движение, внедрять его стандарты в общеобразовательную практику», — сказал руководитель республики.

Минниханов также отметил, что в прошлом году соревнования прошли в дистанционно-очном формате, что увеличило масштабы чемпионата.

«Сборная Татарстана завоевала 84 медали и медальона, второе общекомандное место. Это отличный результат. Поздравляю с заслуженной победой. Все вы разные, но вас объединяет сила воли, труд и упорство», — заметил президент РТ.

В рамках чемпионата участники получили «колоссальный опыт, как профессиональный, так и конкурсный», который будет преимуществом в дальнейшей карьере и развитии, заключил Минниханов.

Напомним, VI Национальный чемпионат по профмастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья проходил в 2020 году с 23 по 29 ноября. В нем приняли участие более двух тысяч человек из 81 региона РФ.

Татарстанцы завоевали 56 медалей в рамках чемпионата — 19 золотых, 19 серебряных и 19 бронзовых. В общем зачете республика заняла второе место, уступив команде из Москвы.