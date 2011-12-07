Татарстанский чиновник обвинил зиму в повышении платы за тепло

Ответ на жалобы татарстанцев первого замминистра строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Алексея Фролова только подлил масла в огонь.

По утверждению чиновника, расценки на теплоснабжение остались прежними. Ну а то, что оплата за отопление выросла в полтора-два раза, - это нормально. А виноваты во всем морозы! На встрече с журналистами Фролов объяснил это так: повышение платы за тепло в декабрьском счете-фактуре за жилищно-коммунальные услуги связано с понижением температуры воздуха, а не с изменением тарифов в 2021 году. При этом он почему-то вспомнил, что в декабре 2019 года средняя температура была 4,5 градуса, а вот в декабре 2020-го - 10! Продолжая аналогии, он добавил, что ноябрь 2020 года был теплый, а декабрь - холодный. Странно, если было бы наоборот...

«Люди привыкли к мягким зимам и забыли о том, что тепла при минус 20 градусов потребляется гораздо больше, чем при 0 градусов», - высказал свое мнение Алексей Фролов.

Конечно, никто из татарстанцев об этом не забыл. Но кто скажет, что минувший декабрь отличился сильными морозами? Зато коммунальщики отличились своим желанием содрать с жителей Татарстана побольше за умеренно прохладный и довольно мягкий для зимнего времени года декабрь.

Замминистра строительства, архитектуры и ЖКХ РТ на этом не остановился и уже заранее предупредил татарстанцев, что в феврале в пришедших счетах-фактурах за январь платежи за тепло будут еще выше...

В чем, в чем, а вот в этом, к сожалению, сомневаться не приходится.

А тем временем в Прокуратуре Республики Татарстан заявили, что в связи с многочисленными жалобами от населения на резко выросшую плату за отопление, поступившими в этот надзорный орган, проведут проверку правильности начислений коммунальщиков и обоснованности увеличившихся платежей.