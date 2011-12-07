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Четыре лыжника из Республики Татарстан примут участие в XXIX Всемирной зимней универсиаде

Четыре лыжника из Республики Татарстан примут участие в XXIX Всемирной зимней универсиаде
Универсиада пройдет со 2 по 12 марта в Красноярске. «Егор Казаниров, Христина Мацокина, Яна Кирпиченко и Ольга Кучерук едут на Универсиаду от Татарстана. Все они представляют Поволжскую академию спорта», - рассказала корреспонденту ИА «Татар-информ» ведущий специалист Федерации лыжных гонок и биатлона Республики Татарстан Гульсира Султанова.
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