Четыре лыжника из Республики Татарстан примут участие в XXIX Всемирной зимней универсиаде

Универсиада пройдет со 2 по 12 марта в Красноярске. «Егор Казаниров, Христина Мацокина, Яна Кирпиченко и Ольга Кучерук едут на Универсиаду от Татарстана. Все они представляют Поволжскую академию спорта», - рассказала корреспонденту ИА «Татар-информ» ведущий специалист Федерации лыжных гонок и биатлона Республики Татарстан Гульсира Султанова.