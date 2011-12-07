Сегодня нижнекамская телевышка изменит иллюминацию

Телевышка в Нижнекамске сегодня поменяет иллюминацию, сообщает официальный сайт НМР. Это произойдет в честь Дня Св. Валентина. Вечером телевышка признается в любви к Нижнекамску. Напомним, что это не первый опыт тематических инсталляций в городе: ранее вышка поздравляла хоккейный и футбольный клубы с победами.