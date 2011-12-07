Алексей Морозов стал новым президентом КХЛ

Экс-капитан казанского «Ак Барса» Алексей Морозов назначен новым президентом КХЛ. Он сменил на этом посту Дмитрия Чернышенко. Об этом на своем сайте сообщает пресс-служба КХЛ.При этом Морозов сохранил за собой пост управляющего директора МХЛ — вплоть до избрания нового руководителя МХЛ.Читайте также: чем «Ак Барс» хорош на «Востоке» и почему «Нефтяник» стал слабее?