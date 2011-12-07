Стал известен норматив на отлов бездомных животных в Казани

С 1 января 2020 года в России стали действовать положения закона «Об ответственном обращении с животными», касаемые отлова бездомных животных. В Татарстане утвердили свой норматив.По всей республике этот показатель 2 головы на 1 тысячу татарстанцев. В Казани, Набережных Челнах и Нижнекамске – норматив 2,8 головы.Читайте также: в Казани создают цивилизованные условия для животных: открыта гостиница и строится ветцентр.