Казань готовится к переходу на цифровое телевещание

В Казани стартовали курсы для волонтеров, которые будут помогать казанцам перейти на цифровое телевидение, сообщает kzn.ru. Волонтеры получат все необходимые теоретические и практические навыки, которые позволят им разобраться во всех тонкостях перехода на цифровое вещание. Всего обучение пройдут порядка 400 волонтеров. С апреля в Казани начнет работать региональный контакт-центр, позвонив в который горожане смогут получить помощь. Оператор контакт-центра постарается помочь дистанционно настроить приставку или направит по адресу волонтера.Если дом имеет коллективную антенну, то она обслуживается подрядной организацией. В этом случае заявки из контакт-центра будут направляться в «Открытую Казань» и отрабатываться в течение дня. Если же дом не обслуживается никакой подрядной организацией, заявка будет направлена волонтерам, и помощник придет в течение трех дней.В этом же контакт-центре можно будет узнать, где приобрести оборудование для перехода на цифровое вещание, если телевизор старый и не принимает цифровой сигнал. Телевизоры, выпущенные после 2014 года, обычно оснащены необходимой приставкой, и дополнительного оборудования для них не нужно.При покупке приставки следует обращать внимание на то, что она должна принимать каналы DVB-T2 наземного цифрового телевидения. Государство предусматривает для малоимущих компенсацию за покупку приставок для перехода на цифровое вещание. В Татарстане категории граждан, которые имеют право на субсидии, пока находятся на утверждении и скоро будут определены. Для перехода на цифровое вещание в России построена сеть новых телевизионных трансляторов. В Татарстане их 87. Казань цифровым сигналом покрыта на 100%. Кстати, для тех, кто пользуется кабельным или спутниковым телевидением, ничего не изменится.