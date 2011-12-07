Когда ушел из жизни близкий человек

Зачастую, дабы оставить себе больше времени на достойное прощание с усопшим и общение с близкими, бывает проще доверить организацию похорон профессионалам - ритуальным агентам.До похоронОчевидно, что смерть близкого может оказаться скоропостижной и неожиданной для близких усопшего. Первое, что должны они сделать в таких обстоятельствах, - вызвать полицию, сотрудники которой должны убедиться в ненасильственном характере смерти человека. Следующим шагом станет посещение поликлиники по месту жительства, а после - органов ЗАГС или ближайшего МФЦ, где будет выдано свидетельство о смерти. Затем необходимо решить ряд организационных вопросов, связанных с захоронением. Именно на этом этапе ритуальные агенты предлагают свою помощь. Конечно, на их услугах можно и сэкономить, решив все вопросы самостоятельно, но очевидно, что профессионалы, выполняющие свою работу ежедневно, значительно лучше владеют ситуацией. Делегировать организацию похорон им или нет - личное дело каждого.Стоимость похоронВ России принято заранее откладывать деньги на собственные похороны, чтобы не обременять родственников, причем многие пенсионеры скапливают для этих целей немалые суммы. Впрочем, в случае необходимости проводить усопшего в последний путь можно на довольно небольшие средства. Так, минимальные пакеты ритуальных услуг в Казани в среднем стоят от 6 до 9 тысяч рублей. Как правило, в эту сумму входят гроб и крест для христиан, саван и носилки-тобут для мусульман, а также доставка усопшего от дома или морга до кладбища. Более дорогие предложения включают в себя омовение и бальзамирование тела, если в таковом есть необходимость, юридическое сопровождение, приглашение священнослужителей и организацию поминального обеда. Такие пакеты услуг очевидно дороже - их стоимость начинается от 30 тысяч рублей.Памятники и оградыОчень многие желают увековечить память о близком человеке, установив на его могиле памятник. Как правило, это делается спустя несколько месяцев, за время которых можно продумать дизайн памятника. Установить памятник или ограду близкие усопшего могут самостоятельно, это разрешается существующими нормами.Недорогим вариантом может стать установка памятника из мраморной крошки с лицевой мраморной плитой для гравировки. Его стоимость в среднем составляет 5 тысяч рублей. Гранитный или мраморный памятник обойдется дороже - 8 - 10 тысяч рублей. Помимо материала, на стоимость памятника влияет сложность нанесенной на него гравировки.Стоимость металлической ограды для могилы зависит от материалов и метода ее изготовления. Ограды, выкованные вручную, стоят дороже, чем изготовленные на специальных станках. Также могила может быть украшена плитами и цветниками.КремацияДанный вид захоронения усопших не одобряется православными и мусульманскими священнослужителями, однако некоторые люди желают быть захороненными именно таким образом. В Казани крематория нет, поэтому родственникам усопшего придется перевозить его в другой город: Москву, Екатеринбург, Челябинск и другие. Доставка тела усопшего и сама кремация обойдутся примерно в 40 - 50 тысяч рублей.Иные услугиВ некоторых обстоятельствах у близких усопшего не остается возможности ухаживать за могилой должным образом. Эту обязанность также могут взять на себя сотрудники ритуальных агентств.СоцзащитаСкорбящие редко задумываются о деньгах. И все же, лица, организовавшие похороны за свой счет, имеют право на денежную компенсацию от государства. Ее сумма не является фиксированной, она ежегодно индексируется и зависит от региона. В Татарстане на 2019 год ее размер составляет 5946,47 рубля. Стоит заметить, что ритуальные агенты также могут оказать содействие в ее получении.Организация, ответственная за выплату компенсации, разнится в зависимости от статуса усопшего. За похороны трудоустроенного человека ответственен работодатель, за неработающего пенсионера компенсацию выплачивает Пенсионный фонд, а за безработного человека, не получающего пенсию, - органы соцзащиты. Отдельной категорией идут военнослужащие, за похороны которых компенсацию выплачивает военкомат, к которому был приписан усопший.