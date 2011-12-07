В Казани на Всероссийском сходе предпринимателей татарских сел обсудят развитие бизнеса на селе

В Казани с 14 по 16 марта будет проходить VIII Всероссийский сход предпринимателей из татарских сел регионов Российской Федерации. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе Минсельхозпрода РТ.«Ожидается, что участниками схода станут около 800 представителей малого бизнеса, фермерских хозяйств и частных крестьянских подворий из 40 регионов Российской Федерации, в том числе из нашей республики», – отметили в пресс-службе ведомства.Программа форума рассчитана на три дня, она предусматривает работу дискуссионных площадок, пленарное заседание, культурные мероприятия, а также выезд в татарские села для ознакомления с успешным опытом предпринимательской деятельности.Так, в первый день схода участники разделятся на 4 группы и примут участие в работе дискуссионных площадок. Планируется обсудить такие темы, как «Вопросы эффективного использования сельскохозяйственных земель», «Виды хозяйственной деятельности (КФХ, личные подсобные хозяйства, семейные фермы)», «Переработка и реализация продукции сельского производства, вопросы кооперации» и «Будущее татарской деревни и пути привлечения молодежи к ее развитию».На второй день мероприятия намечено посещение Муслюмовского муниципального района РТ, где гостей форума ознакомят с татарскими селами и опытом успешных фермеров и сельских предпринимателей.Пленарное заседание делегатов схода состоится 16 марта в ГТРК «Корстон», ожидается участие в заседании Президента РТ Рустама Минниханова. Также здесь будет организована выставка-ярмарка, где будут представлены сельхозпродукция и товары народных промыслов из регионов России.Кроме того, в рамках культурной программы участники схода посетят Татарскую государственную филармонию им. Г.Тукая, где посмотрят историко-хореографический спектакль «Казанское сокровище» в исполнении ансамбля танца «Казань».Как уточнили в Минсельхозпроде РТ, мероприятие организовано Исполкомом Всемирного конгресса татар совместно с Всероссийской общественной организацией «Татарские села России».