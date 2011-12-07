Доцент кафедры политологии КФУ: «Хватит продавать оружие 18-летним!»

Члены «Экспертного клуба» прокомментировали происшествие, а также действия учителей казанской гимназии № 175, в которой 11 мая произошло нападение. Мнения специалистов опубликовали на официальном сайте экспертно-аналитического центра.

Напомним, накануне Президент РФ Владимир Путин провел совещание, в ходе которого поручил внести предложение о награждении государственными наградами сотрудников гимназии № 175.

Эту инициативу поддержала и председатель Общественной палаты РТ Зиля Валеева.

«Люди, совершившие эти героические поступки, заслуживают высоких наград, — подчеркнула она. Сотрудники и педагоги гимназии в кризисный момент смогли не поддаться панике, проявили лучшие человеческие качества. Это по-настоящему Учителя с большой буквы».

А доцент кафедры политологии КФУ Виктор Сидоров в свою очередь отметил, что охрану школ необходимо сделать эффективнее, а оружие — малодоступным.

«Хватит продавать оружие 18-летним! Только с 25 лет и это минимум», — сказал он, добавив, что если и продавать оружие, то только с лицензией от охотничьего клуба, с рекомендацией от взрослых и с глубоким анализом семейной ситуации.

«Продавать оружие 18 летнему парню из неблагополучной семьи, мать-одиночка, нищета, отчуждение сверстников! Это преступная халатность доверять такому тинейджеру нарезную винтовку!» — продолжил эксперт.

Он также обратил внимание на действия учителей и охранников, которые помогли избежать ещё больших жертв. Сидоров констатировал, что предстоит серьезная работа по предотвращению такого происшествия в будущем.