Проекты общественных пространств, которые претворят в жизнь, выбрали уже 111 тыс. татарстанцев

В конкурсе по благоустройству общественных пространств и дворов поучаствовали 111 тыс. татарстанцев. Жителям предстоит выбрать проекты парков и скверов, которые претворят в жизнь в 2022 году по всему Татарстану.

Проголосовать за понравившийся проект можно на портале госуслуг РТ и в мобильном приложении «Услуги РТ» до 30 мая.

Сообщается, что наиболее активными участниками показали себя казанцы — 33 тыс. человек. на втором месте по активности — жители Набережных Челнов с 10 тыс. голосов. Третье место за нижнекамцами — 9,6 тыс. человек. Голосование открыто до 30 мая

Отдав голос за парки, жители Татарстана смогут выбрать дворы, которые будут благоустроены по программе «Наш дом». Работы на 200 выбранных придомовых зонах будут проводится в приоритетном порядке.

Также участники смогут выбрать наиболее интересные варианты развития прибрежных зон в рамках Стратегии развития реки Казанки. Уже 21 тыс. жителей республики поделились своим мнением об этом.

Напомним, что в Татарстане на голосование вынесены более 4 тыс. придомовые территории программы «Наш двор». По стратегии развития территории реки Казанки планируется благоустроить 12 парков.