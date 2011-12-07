Прокурором Приволжского района Казани стал района Артур Шарипов

На должность прокурора Приволжского района Казани назначен Артур Шарипов, который пришел с должности прокурора Апастовского района РТ.

Работу в органах прокуратуры Шарипов начал в 2004 году в должности следователя следственного отдела прокуратуры Челнов. Сегодня его представили коллективу районной прокуратуры.

Напомним, ранее занимавший эту должность Наиль Исмагилов назначен Казанским прокурором по надзору за исполнением законов на особо режимных объектах.