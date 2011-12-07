В «Татмедиа» открылась выставка работ членов Союза фотографов РТ

«Фотожурналистика — одно из самых серьезных направлений в нашей профессии. К сожалению, в последние годы фотографии уделялось недостаточно внимания, на передний план выходили тексты. Это несправедливо. Одна фотография может заменить целую статью. Поэтому наша ключевая задача — развивать фотожурналистику. Мы активно занимаемся выставочной деятельностью как на своих площадках, так и в торговых центрах. Это стало популярным явлением», — рассказал генеральный директор АО «Татмедиа» Шамиль Садыков.

Выставка объединила работы восьми фотохудожников, каждый из которых отличается своим уникальным стилем и видением кадра. Так, Валерий Михайлов представил свои работы в стиле digital art. Рифкат Якупов продемонстрировал фотографии из Крыма. Рамиль Гали поделился снимками из США с эффектом соляризации.

«Мы хотим привлечь внимание общественности, чтобы показать — у нас есть прекрасные авторы. Каждый из них проделал большую и интересную работу», — поделился председатель Союза фотографов РТ Рамиль Гали.