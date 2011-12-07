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В день трагедии в казанской школе №175 более тысячи казанцев пришли сдать кровь для пострадавших

Республиканский центр крови принимал людей три дня.

Трагедия в гимназии № 175 сильно отозвалась в сердцах казанцев, и в день трагедии более тысячи человек пришли сдать кровь для пострадавших, рассказал в интервью порталу мэрии Казани главврач медучреждения, кандидат медицинских наук Рамиль Тураев.

По его словам, сотрудники центра донорства принимали людей три дня, больше всего человек пришло в первый день — более тысячи граждан. «Мы принимали людей несмотря на то, что компонентов крови было достаточно» — сказал Тураев.

Он добавил, что всей взятой крови хватит на других нуждающихся людей в течении всего года.

 

КВ
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